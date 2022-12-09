США предоставят Украине помощь ещё на $275 миллионов

Соединённые Штаты Америки подготовили новый пакет помощи Украине в сфере безопасности и обороны, включающий, в частности, новые огневые возможности для комплексов HIMARS, артиллерийских систем, а также противовоздушной обороны Украины.

Об этом заявил в пятницу на телефонном брифинге координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Укринформ.

«Сегодня я рад сообщить, что в скором времени поступит новый пакет в сфере безопасности для Украины в объёме 275 миллионов долларов», — отметил представитель Белого дома.

По его словам, это обеспечит новые возможности для усиления противовоздушной обороны Украины, в том числе для противодействия угрозам боевых беспилотников.

Кроме того, новый пакет будет включать в себя передачу важного вооружения, которое ВСУ уже эффективно использует на поле боя. Предполагается отправка в том числе дополнительных ракет для систем HIMARS, а также боеприпасов для украинской артиллерии.

Кирби напомнил, что в прошлом месяце США доставили в Украину первые две системы противовоздушной обороны NASAMS, с помощью которых украинские партнёры «чрезвычайно эффективно» противостояли многочисленным атакам России с применением ракет и БПЛА.

Также представитель Белого дома сообщил, что на следующей неделе в Украину начнёт поступать оборудование из пакета помощи для восстановления энергетической инфраструктуры, объявленного Госдепартаментом ранее.

Как сообщала Одесса News, в ноябре в Пентагоне подтвердили возможность предоставления Украине систем противоракетной обороны Patriot.

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