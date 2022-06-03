В Софии развернули 100-метровую синюю ленту с жёлтыми розами

В столице Болгарии Софии утром 3 июня развернули 100-метровую синюю ленту, обрамлённую сотней свежих жёлтых роз, символизирующую 100 дней агрессии России против Украины.

Об этом сообщает посольство Украины в Болгарии на своей странице в Facebook.

«Сегодня утром на площади перед Городской библиотекой в ​​Софии развёрнута 100-метровая синяя лента, обрамлённая сотней жёлтых роз, символизирующая сто дней вероломной агрессии России против Украины», — отмечают в дипмиссии.

В посольстве добавили, что память тысячи погибших почтили посол Виталий Москаленко и заместитель мэра Софии Мирослав Боршош.

В течение дня все желающие могут возложить цветы в знак солидарности и поддержки Украины.

Как сообщала Одесса News, 3 июня исполняется 100 дней с тех пор, как Российская Федерация совершила полномасштабное вторжение в Украину. Этот акт агрессии является неспровоцированной войной постоянного члена Совбеза ООН против государства, одного из основателей Организации Объединённых Наций. Полномасштабное вторжение стало продолжением захватнических действий России, которые она начала 8 лет назад, захватив Крым и части территорий Донецкой и Луганской областей.

За эти 100 дней Вооружённые силы Украины ликвидировали почти 31 тысячу российских военных.

Фото: Посольство Украины в Болгарии

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