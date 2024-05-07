На побережье Одесской области обнаружена очередная опасная находка – якорная мина

Сегодня, 7 мая, в Одесской области была обнаружена очередная опасная находка – якорная мина, которую вынесло на побережье.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ВМС ВСУ.

Отмечается, что опасный боеприпас был обезврежен путём контролируемого подрыва с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

«Всего за время войны с Российской Федерацией военными моряками уже уничтожены десятки подобных мин – как под водой, так и дрейфующих или вынесенных на побережье. Напоминаем, что в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов, ни в коем случае нельзя к ним приближаться, касаться или пытаться самостоятельно перемещать/обезвреживать. В случае обнаружения таких предметов – сообщите соответствующим службам», — предупреждают в ВМС.

Также ВМС ВСУ напомнили, что в регионе продолжает действовать запрет на пребывание на непроверенных участках побережья.

Одесса News информировала, что Черноморская оперативная группа противоминных мер, созданная тремя странами – Румынией, Болгарией и Турцией, планирует начать работу в июле этого года.

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