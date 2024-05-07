Черноморская оперативная противоминная группа планирует начать работу в июле

Черноморская оперативная группа противоминных мер, созданная тремя странами – Румынией, Болгарией и Турцией, планирует начать работу в июле этого года.

Об этом шла речь на брифинге в минобороны Турции, сообщает Укринформ.

«Первую активацию Черноморской оперативной группы противоминных мер (MCM BLACK SEA) планируется осуществить в июле после совещания командующих военно-морских сил, которое состоится в июне», — сообщили в минобороны.

В Турции трёхсторонний документ был законодательно зафиксирован указом президента страны от 4 апреля 2024 года.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2023 года Румыния, Болгария и Турция провели закрытые переговоры по созданию совместной группы по разминированию Чёрного моря. В январе 2024 года эти страны подписали меморандум о создании и деятельности оперативной группы противоминных мер в Чёрном море.

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