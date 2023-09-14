Мы обманули весь российский флот: подробности захвата «Вышек Бойко»

Командир группы спецназначения ГУР МО Украины на псевдо «Пеин» раскрыл детали возвращения под украинский контроль «Вышек Бойко» в интервью с журналистами 1+1.

«Спецоперацию готовили примерно месяц-полтора. Мы понимали, что это может быть путешествие в одну сторону, ведь не боится только дурак и покойник. Мы шли на надувной лодке, потому что она более маневренная, она меньше видна воздушным средствам», — рассказал «Пеин».

Во время выполнения боевого задания группа украинских разведчиков столкнулась с российским боевым самолётом, подбив его с ПЗРК.

«Когда мы начали пришвартовываться, самолёт начал отрабатывать по нашим бойцам. Немного пробили лодку. Один такой снаряд мог бы нас утопить. Выстрел был один, было попадание в хвостовую часть. Мы увидели своеобразный дым – сначала белый, потом чёрный», – вспомнил разведчик.

Он добавил, что на буровых платформах спецназовцы ГУР МО Украины обнаружили российские боеприпасы и ценное оборудование для ведения разведки в западной части Чёрного моря.

«Нева», которую мы захватили, это техника, которую можно открыть и посмотреть на программное обеспечение. Там куча полезной информации, которая может нам ответить на наши вопросы”, — пояснил командир.

По его словам, возвращение под украинский контроль т.н. «Вышек Бойко» – это болезненный удар по влиянию государства-агрессора в Чёрном море.

«Мы очень сильно ограничили россиянам действия в акватории Чёрного моря, а именно в акватории острова Змеиный. Мы отодвинули их к берегам Крыма», — заметил он.

В то же время «Пеин» отметил, что враг может попытаться отбить утраченное, впрочем, украинские воины-спецназовцы готовятся к такому сценарию.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy