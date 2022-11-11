Сулинский канал в Нижнедунайском регионе будет работать круглосуточно

Администрация морских портов Украины достигла договорённости с румынскими коллегами по развитию торгового судоходства в Нижнедунайском регионе, в частности, перевод Сулинского канала в круглосуточный режим работы без выходных.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба АМПУ.

«Украинская делегация во главе с Алексеем Востриковым достигла принципиальных договорённостей с румынскими коллегами по развитию торгового судоходства в Нижнедунайском регионе. В частности, Украина более чем вдвое увеличила количество лоцманов — с 16 до 40, а также достигнута договорённость о модернизации инфраструктуры Сулинского канала и переходе водной артерии в режим работы 24/7», — говорится в сообщении.

Как отметил Востриков, проблема с выходом и очередью на Чатале известна, поэтому вместе с румынскими коллегами была разработана дорожная карта совместных действий.

В ближайшее время, пообещал глава АМПУ, ожидается значительный эффект и отсутствие очередей на выход.

«Синергия портовой власти двух стран, прозрачные и понятные инструменты на рынке и открытость формирования очереди на судозаходы уже дают свои плоды. Мы видим приход на рынок крупных мировых операторов. В том числе и открытие новых контейнерных терминалов», — подытожил глава Администрации морских портов Украины.

Как сообщала Одесса News, в ноябре ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» (УДП) отреагировало на выход России из соглашения о «зерновом коридоре» запуском проекта «Дунайский зерновой путь». В 3,2 раза увеличился грузопоток экспортной продукции из Украины на дунайские порты: Рени, Измаил и Килия. В частности, за 8 месяцев 2022 года отправлены 3,4 млн тонн зерновых.

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