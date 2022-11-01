Дунайское пароходство запустило проект «Дунайский зерновой путь»

ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» (УДП) отреагировало на выход России из соглашения о «зерновом коридоре» запуском проекта «Дунайский зерновой путь».

Об этом сообщает генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко в Facebook.

«Ещё летом мы предполагали, что ёоссия может в любой момент попытаться сорвать «Зерновую инициативу». Поэтому упорно и системно развивали наш проект «Дунайский зерновой путь». В частности, УДП инвестировало в создание собственной перевалки зерновых. Мы также договорились с нашими румынскими партнёрами – группой компаний TTS – о более быстрой и эффективной схеме перевалки в порту Констанцы. Наш «Дунайский зерновой путь» уже начинает работать», — отметил Москаленко.

По его словам, речь идёт о «безопасной и гарантированной доставке аграрной продукции из речного порта сразу на морское судно большого тоннажа. Вся логистическая цепочка осуществляется и контролируется УДП».

Гендиректор УДП уточнил, что за счёт более быстрого процесса погрузки и разгрузки среднее время оборота каравана сократится примерно на 30%. Владельцам груза уже не придётся нести финансовые потери из-за длительных ожиданий в очереди у терминала.

Отмечается, что важная составляющая проекта – оснащение судов системами онлайн контроля, видеонаблюдения и увеличение числа судоводителей в экипаже. Это существенно увеличивает эффективность работы флота. По прогнозам, в будущем баржевый караван сможет совершать до двух рейсов в месяц.

На втором этапе реализации проекта «Дунайский зерновой путь» предполагается строительство новых барж, ведь «мы фактически исчерпали возможность увеличения «тоннажа». Кроме того, уже в ближайшее время начинается модернизация тяги — капитальный ремонт самоходного флота с заменой двигателей», — говорится в сообщении.

Москаленко констатировал, что руководство Министерства инфраструктуры принципиально поддержало предложения. УДП предлагает направить в программы развития львиную долю прибыли в этом году (после уплаты налогов и дивидендов). Ведь ситуация требует быстрых действий и конкретных результатов.

Как сообщала Одесса News, украинские дунайские порты интенсивно загружают суда зерном.

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