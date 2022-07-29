Битва за Украину: на юге страны военная ситуация остаётся сложной

Военная ситуация на юге страны за прошедшие сутки оставалась сложной.

Однако её развитие находится под контролем сил обороны, — сообщил представитель Оперативного командования «Юг» ВСУ полковник Владислав Назаров в рапорте по итогам военной ситуации на юге Украины за прошедшие сутки.

Полковник Назаров отмечает ведение врагом боевых действий на занятых рубежах обороны. «Скованный нашими действиями, не имеет возможности для создания новых ударных группировок. Продолжается контрбатарейная борьба», — сказал офицер.

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«В течение ночи противник нанёс один авиационный и два ракетных удара. Парой ударных вертолётов Ка-52 пытался атаковать отбитую у него Андреевку. Без наших потерь. Среди ночи реактивной системой залпового огня «Град» обстреляны окрестности Малой Костромки. Без потерь», — проинформировал представитель «Юга».

Отмечается, что 12 зенитных ракет С-300 были выпущены по Николаеву в направлении Голой Пристани. Последствиями попаданий были практически разрушенные здания двух школ, яхт-клуб, склады агропромышленного предприятия, хозяйственные сооружения. Ранен один человек. Николаев под вечер был атакован четырьмя реактивными снарядами из системы залпового огня «Смерч». Получены удары в элеватор и турбазу. Предварительно – без человеческих потерь, но существенно повреждены окружающие здания.

С моря были осуществлены пуски крылатых ракет типа «Калибр», которыми атакован север страны.

По посёлку Шестерня Бериславского района Херсонщины враг ударил пятнадцатью снарядами «Ураганов». Повреждены четыре частных дома. Пожар ликвидирован. Погиб один, ранены два гражданских жителя.

В течение боевого дня враг авиацией испытывал прочность наших позиций 9 раз, в том числе в районе освобождённого Потёмкиного и Ольгиного. Наших потерь нет, — информирует полковник Назаров.

Вчера в полдень, предположительно двумя «Искандерами», атакован Кропивницкий. Ракеты попали в ангары авиапредприятия. 5 человек погибли. 26 раненых доставлены в медицинские учреждения.

Путём нанесения двух огневых ударов по скоплению врага в районе Брускинского нашими силами остановлено выдвижение вражеской ротной тактической группы для проведения контратаки в направлении Белогорки.

Нашей авиацией нанесено 7 ударов по врагу, из них по опорным пунктам – 4, по сосредоточению вражеской силы и техники – 3. За прошедшие сутки враг потерял 36 военных, 3 танка, 3 гаубицы «Мста-Б», радиолокационную станцию ​​«Зоопарк-1», 4 единицы бронированной и 7 — автомобильной техники. Также в Геническом, Херсонском, Каховском и Бериславском районах уничтожены 4 склада боеприпасов.

Представитель ОК «Юг» доложил также о ситуации в Чёрном море: «Корабельная группировка вражеских сил в очередной раз переформатирована. Сейчас там поджидают 2️ надводных ракетоносителя и 3 «больших десантных корабля. Сохраняется ракетная угроза на высоком уровне, в эквиваленте 1️6 ракет».

Полковник Назаров напомнил о минной опасности, ибо за прошедшие сутки подорвалось в районе устья Быстрого реки Дунай малое гидрографическое судно Шляховик«, а в в районе Коблево двое мужчин погибли во время купания, подорвавшись на морской мине, дрейфующей в прибрежной зоне после шторма.

На главном фото боец ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ВМС, ДШВ ВСУ/Facebook

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