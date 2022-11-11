Волонтёры из США доставили в Одессу генераторы и партию продуктов

Американская организация Global Empowerment Missio (GEM) доставила для пунктов обогрева в Одесской области пять генераторов и крупную партию продовольственных наоров.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Одесской областной военной администрации.»

За последний месяц враг уничтожил около 40% объектов украинской энергетической инфраструктуры. Поэтому поддержка этого сектора крайне важна, учитывая зимний период и трудности, с которыми могут столкнуться громады по всей Украине. Поэтому хочу поблагодарить за сотрудничество миссии GEM в Украине и работу в Одесском регионе, в частности», — сказал во время встречи с руководителем украинского филиала Global Empowerment Missio Андреем Негричем заместитель руководителя Одесской ОВА Роман Григоришин.

Отмечается, что американские генераторы применят для обеспечения работы пунктов обогрева в Одесской области, а продовольственные наборы раздадут в пунктах гуманитарной помощи в Приморском районе Одессы.

По словам Григоришина, это не первая гуманитарная помощь со стороны Global Empowerment Missio, при её поддержке уже восстановлены несколько домов в курортной Сергеевке Одесской области, которые получили повреждения в результате ракетных обстрелов российских войск.

Для справки. Цель деятельности GEM – помогать людям, пострадавшим в результате стихийного бедствия, военных конфликтов и других глобальных трагедий человечества.

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года Одесса получила помощь из США от компании Project C.U.R.E.

Фото: Одесская ОВА

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