Зеленский провёл заседание Ставки: фронт, поставки оружия, ключевые вызовы

В обращении по итогам 6 мая Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Стенограмму опубликовала пресс-служба Главы государства.

«Только что провёл заседание ставки. Первое – это фронт. Доклад главкома – он был на передовой, непосредственно в бригадах. Доложил о ключевых вызовах и потребностях. Готовимся. Был также доклад по нашему собственному производству оружия и комплектации наших бригад. Максимум делаем, чтобы дать больше оружия для наших воинов», – сказал Зеленский.

Он отметил, что речь шла также о поставках от партнёров.

«Сроки поставок и возможность ускорить реальное поступление оружия и снарядов от партнёров. Реально. Фактически. За политическими решениями должна быть реальная логистика – реальное получение оружия нашими воинами. Все, кто задействован, должны сейчас работать 24/7 с партнёрами, в частности, с Соединёнными Штатами», – заявил Зеленский.

Одесса News информировала о предыдущем заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, состоявшемся 2 мая, на котором главными темами были степень готовности фортификационных рубежей в приграничных регионах и направлениях активных боевых действий, текущая ситуация на фронте, организации ротации подразделений для восстановления, графики поступления оружия от партнёров в рамках обнародованных пакетов помощи.

Фото: president.gov.ua

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