«Вину не признаю»: суд приговорил одессита к 8 годам за коммунистическую символику

Суд объявил приговор одесситу, который распространял и публично использовал коммунистическую символику.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Прокуратура доказала, что обвиняемый, используя собственную страницу в социальной сети, систематически распространял публикации, в которых содержатся признаки пропаганды коммунистического тоталитарного режима и изображения коммунистической символики.

«Мужчина размещал публикации с изображением герба СССР, государственного флага СССР, серпа, молота и пятиконечной звезды, портретов руководителей коммунистического режима», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в суде обвиняемый свою вину не признал, в содеянном не раскаялся.

Приговором Киевского районного суда города Одессы обвиняемый признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорён к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Согласно ч. 1 ст. 71 УК Украины, по совокупности приговоров к назначенному наказанию частично присоединена неотбытая часть наказания по приговору Киевского районного суда г. Одессы от 27.01.2020 г. (по ч. 1 ст. 110 УК Украины — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) в виде 3 лет и окончательно назначено наказание в виде 8 лет лишение свободы с конфискацией имущества.

Одесса News информировала, что следователи СБУ Одесской области сообщили о подозрении трём пророссийски настроенным жительницам Раздельнянского района, которые оправдывали оккупацию в соцсетях.

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