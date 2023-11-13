В госсобственность возвращён Одесский дом артистов цирка в историческом ареале города

Прокуроры Одесской областной прокуратуры доказали в Приморском районном суде г. Одессы факт незаконного выбытия из государственной собственности одного из зданий Одесского государственного цирка.

В результате судом вынесено решение о возвращении в государственную собственность Одесского дома артистов цирка общей площадью 2104 м кв стоимостью 81,5 млн грн, расположенного в историческом ареале Одессы, — сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Отмечается, что это здание в 2018 году без ведома Министерства культуры и информационной политики Украины перешло из государственной в частную собственность на основании незаконных решений госрегистраторов.

Для справки. Здание артистов цирка было построено в 1961 году. Приказом Министерства культуры Украины в 1994 году с целью совершенствования координации деятельности цирков, поддержки и содействия новым творческим инициативам, пропаганде украинского цирка в стране и за рубежом создано Государственное предприятие «Украинский цирк» и передано последнему, в том числе, Одесский дом артистов цирка в г. Одессе по ул. Баранова (сейчас ул. Княжеская), 32.

Одесса News информировала, что в ноябре 2023 года Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск с участием прокуроров Одесской областной и Черноморской окружной прокуратур по устранению препятствий в пользовании земельным участком площадью 0,8 га стоимостью почти 4 млн грн в прибрежной защитной полосе Чёрного моря.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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