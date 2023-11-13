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Microsoft добавит в Windows-10 помощника на основе искусственного интеллекта

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Компания Microsoft планирует внедрить своего персонального помощника на основе искусственного интеллекта Copilot для операционной системы Windows 10.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Engadget.

Отмечается, что кнопка и боковая панель Copilot из Windows 11 скоро появится на панели задач Windows 10. При нажатии на кнопку будет открываться тот же интерфейс боковой панели Copilot, что и в Windows 11.

Ассистент с искусственным интеллектом для Windows 11 был запущен в бета-версии в августе, а официально – с сентября. Windows 10 Copilot будет включать в себя плагины, которые будут работать в обеих операционных системах.

Как сообщает издание, одной из главных причин, по которой Microsoft внедряет возможности искусственного интеллекта в Windows 10, является доля рынка: по сравнению с 40 млн пользователей Windows 11 предыдущую версию Windows используют около 1 млрд человек.

В отчёте Windows также отмечается, что Microsoft пересматривает свою стратегию быстрого перехода от Windows 10. Сообщается, что компания планирует добавить в старую ОС «некоторые новые функции и службы», ранее бывшие эксклюзивными для Windows 11. Поддержка Windows 10 заканчивается в октябре 2025 года , но в компании продолжаются внутренние дискуссии о возможности её продления.

Одесса News информировала, что корпорация Microsoft официально представила новую версию своей операционной системы — Windows 11 — в июне 2021 года.

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