Microsoft добавит в Windows-10 помощника на основе искусственного интеллекта

Компания Microsoft планирует внедрить своего персонального помощника на основе искусственного интеллекта Copilot для операционной системы Windows 10.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Engadget.

Отмечается, что кнопка и боковая панель Copilot из Windows 11 скоро появится на панели задач Windows 10. При нажатии на кнопку будет открываться тот же интерфейс боковой панели Copilot, что и в Windows 11.

Ассистент с искусственным интеллектом для Windows 11 был запущен в бета-версии в августе, а официально – с сентября. Windows 10 Copilot будет включать в себя плагины, которые будут работать в обеих операционных системах.

Как сообщает издание, одной из главных причин, по которой Microsoft внедряет возможности искусственного интеллекта в Windows 10, является доля рынка: по сравнению с 40 млн пользователей Windows 11 предыдущую версию Windows используют около 1 млрд человек.

В отчёте Windows также отмечается, что Microsoft пересматривает свою стратегию быстрого перехода от Windows 10. Сообщается, что компания планирует добавить в старую ОС «некоторые новые функции и службы», ранее бывшие эксклюзивными для Windows 11. Поддержка Windows 10 заканчивается в октябре 2025 года , но в компании продолжаются внутренние дискуссии о возможности её продления.

Одесса News информировала, что корпорация Microsoft официально представила новую версию своей операционной системы — Windows 11 — в июне 2021 года.

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