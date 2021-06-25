Microsoft представила Windows 11

Корпорация Microsoft официально представила новую версию своей операционной системы — Windows 11.

Об этом сообщается на на сайте Microsoft.

Новая ОС позиционируется как крупнейшее обновление в течение последнего десятилетия.

Одно из самых заметных визуальных изменений — перемещение клавиши «Пуск» с левого нижнего угла к центру, что отчасти напоминает интерфейс iMac. Кроме того, новое меню «Пуск» будет содержать активные плитки (Live Tiles), которые внедряли в Windows 8.

Дизайн Windows 11 стал еще более упрощенным. Теперь все окна, иконки и стандартные продукты Microsoft будут отображаться с закругленными краями.

В Windows 11 также появится функция Snap Layouts, что позволит пользователям переключать приложения между различными режимами работы.



Windows 11 поднимает игру на совершенно новый уровень благодаря графическим возможностям, которые могут составить конкуренцию реальности.

Минимальные системные требования Windows 11 для соответствия вашего ПК таковы:

Процессор — не менее двух ядер с тактовой частотой не менее 1 гигагерца (ГГц) на совместимом 64-битном процессоре или Системе на кристалле (SoC)

ОЗУ — 4 ГБ ОЗУ

Хранилище — устройство хранения на 64 ГБ или больше

Видеоадаптер — графический адаптер, совместимый с DirectX 12/WDDM 2.x

Дисплей — > 9 дюймов с разрешением HD (720p)

Интернет-соединение: для установки Windows 11 домашняя требуется учётная запись Майкрософт и подключение к Интернету.

Кстати, компания Microsoft собирается с 14 октября 2025 года прекратить поддержку Windows 10.

Как сообщала Одесса News, с 15 июня 2022 года Microsoft прекратит поддержку своего интернет-браузера Internet Explorer. Основным для пользователей станет приложение Edge.

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