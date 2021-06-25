Одесские спецназовцы продемонстрировали свою силу и материальную базу

Одесские спецназовцы отметили 5-летие создания КОВДа (Корпус оперативно-внезапного действия).

Как сообщает Нацполиция в Одесской области, к пятилетию КОВД отремонтировали базу одесских спецназовцев, осовременив её по европейским стандартам, тем самым удалось создать одни из лучших условий для поддержания боевой формы и отдыха.

Прибывший на юбилей заместитель Председателя Нацполиции Алексей Руденко в своём выступлении отметил: сперподразделение одесской полиции действительно достойно таких изменений.

«Горжусь вами и результатами работы вашего подразделения, — обратился к штурмовикам глава полиции региона Олег Бех. — Пятый год подряд вы профессионально и слаженно предоставляете силовую поддержку оперативным службам, участвуете в освобождении заложников, задержании особо опасных преступников и группировок. Сегодня мы создали условия для того, чтобы вы могли гораздо комфортнее работать, удобнее тренироваться и приятнее отдыхать».

Физического и духовного развития и успехов во всех начинаниях пожелал спецназовцам народный депутат Украины Артём Дмитрук. «Очень важно, чтобы такое подразделение, как «КОВД», выделялся хорошей физической подготовкой. Потому что вы являетесь последним аргументом правопорядка. И этот аргумент должен быть по-настоящему жёстким, чтобы каждый негодяй знал, что его ждёт», — сказал он.

Одесса News сообщала о регулярной помощи одесской полиции со стороны Консультативной миссии Европейского союза в Украине в виде поставки нового технического оборудования.

Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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