Житель Одессы продавал в Интернете несуществующий автомобиль

Полицейские разоблачили в мошенничестве 44-летнего жителя Одессы, который продавал в Интернете несуществующий автомобиль.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что правоохранители установили двух потерпевших, которые, в общей сложности, перечислили злоумышленнику девять тысяч гривен за транспортировку авто, которое они так и не получили.

«Правоохранители установили, что житель Одессы, имеющий судимости за имущественные преступления и преступления против жизни личности, разместил объявление на профильной интернет-платформе о продаже автомобиля «ВАЗ» со ссылкой на фото, загрузив его с этого же сайта. На сообщение отозвалась жительница Полтавской области. Заверив женщину в готовности совершения сделки, злоумышленник начал «выкачивать» из неё деньги. Полтавчанка дважды перечислила мужчине по его просьбе чуть больше тысячи и почти полторы тысячи гривен якобы на транспортировку ТС из Львовской области. Третий раз женщина переслала злоумышленнику четыре тысячи гривен на ремонт автомобиля, который в дороге якобы сломался», — сообщает подробности преступления полиция.

Также полицейские выяснили, что аналогичным образом злоумышленник ввёл в заблуждение 39-летнего одессита, у которого «за перевозку легковушки из Полтавщины» выманил две тысячи гривен.

Отмечается, что полученные чужие средства правонарушитель обналичил и потратил. Не дождавшись обещанного, люди обратились в полицию.

В ходе досудебного расследования полицейские изъяли доказательства, подтверждающие причастность фигуранта к противоправной деятельности.

«При наличии достаточных доказательств, собранных правоохранителями, следователи отделения полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 под процессуальным руководством Суворовской окружной прокуратуры города Одессы сообщили мужчине о подозрении в мошенничестве путём незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, совершённом повторно. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Ему грозит наказание от трёх до восьми лет лишения свободы», – рассказала старший следователь следственного отделения территориального подразделения полиции Елена Сарсакова.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других потерпевших и просят пострадавших от противоправных действий злоумышленника граждан обратиться с соответствующим заявлением в полицию.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2022 года прокуроры Одесской облпрокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Одесской области, который, зная о большом спросе на внедорожники для передачи ВСУ, размещал в социальных сетях информацию о продаже несуществующих автомобилей по заниженным ценам.

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