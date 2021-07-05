В Одесской области жестоко избита и ограблена мать украинского финансиста

В Одесской области неизвестный жестоко избил и ограбил мать украинского финансиста, бывшего и.о. заместителя председателя Национального банка Украины, заместителя исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде (МВФ) Владислава Рашкована.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Рашкована, инцидент произошёл в воскресенье, 4 июля.

«Вчера днём ​​неизвестный сильно избил на даче на Бугазе мою 80-летнюю мать. Сначала со спины ударил лопатой по голове. Затем, когда она упала, бил её на земле лопатой, потом ногами по лицу … потом украл золотую цепочку с шеи и убежал…», — говорится в посте.

Рашкован отметил, что женщину спасло чудо и соседи, вызвавшие скорую и полицию.

«Полиция сработала отлично — преступника поймали … маму осмотрели в больнице, сделали все тесты. Она приходит в себя», — подчеркнул финансист и призвал беречь родителей.

По сообщению Нацполиции в Одесской области, сейчас решается вопрос об избрании преступнику меры пресечения.

Правоохранители сказали, что о происшествии им сообщил сосед потерпевшей. Имея детальное описание человека, полицейские за час установили его местонахождение и задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Украшение, которое он уже нёс сдавать в ломбард, изъяли.

«Фигуранту, который приехал из Киева в Одесскую область в поисках сезонной работы, сообщили о подозрении в разбойном нападении. Согласно законодательству, ему грозит от трёх до семи лет заключения», — прокомментировал начальник Белгород-Днестровского районного отдела полиции Олег Чукань.

Как сообщала Одесса News, в мае 2021 года в Одесском районе полицейские задержали 29-летнего иностранца за ограбление родителей своей сожительницы.

Фото: Нацполиция в Одесской области, Facebook

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