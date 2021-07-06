В Одессе семья для вечернего пикника избрала Вечный огонь на Аллее Славы

Вечером в понедельник, 5 июля, в Одессе семья с детьми отправилась жарить шашлык к Вечному огню у памятника Неизвестному матросу на Алле Славы в парке им.Т.Г.Шевченко.

Об этом пишет Telegram канал Одесса INFO.

«Вот такой вариант вечернего пикника придумала себе одна компашка. Взяли детей, пиво, вкусненькое и пошли жарить в парк Шевченко на вечном огне шашлык», — говорится в сообщении, под которым свои гневные комментарии разместили сотни пользователей интернета.

Одесситы возмущены надругательством над Вечным огнём и, в лучшем случае, предлагают оштрафовать «шашлычников».

«Они наказаны?», — интересуется Ирина Филатова.

Также подписчики задают вопрос, что может вырасти из детей, которые участвовали в «пикнике».

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года Раздельнянский районный суд рассмотрел дело жителя района за надругательство над могилами и вынес приговор — 4 года и 1 месяц лишения свободы.



Фото: Одесса News, Одесса INFO

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