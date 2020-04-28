Полиция задержала псевдоминёра магазина на Генуэзской в Одессе

В Одессе правоохранители задержали мужчину, который трижды «минировал» объекты инфраструктуры города, в том числе вчера, 28 апреля, на ул. Генуэзской.

Об этом сообщает Приморский отдел полиции в г.Одессе.

Отмечается, что торговое заведение вчера было тщательно обследовано специальными службами после телефонного звонка о якобы минировании. Устройств, которые угрожали бы смертью или иными тяжкими последствиями гражданам, правоохранители не обнаружили.

В тот же день полицейские установили местонахождение и задержали правонарушителя. Им оказался 41-летний житель Одессы, который не первый раз своими действиями блокирует нормальное функционирование объектов инфраструктуры и отрывает от реальной работы спецслужбы. В прошлом месяце, через неудовлетворенность жизнью, мужчина «заминировал» городское госучреждение, а несколькими месяцами раньше — церковь, в которой якобы оскорбили его мать.

Причиной же «минирования» магазина, находящегося в его доме на Генуэской, нарушитель назвал шум, который ему мешал.

Неправомерные действия задержанного следователи квалифицировали по ч.2 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Телефон, с которого поступила угроза, полицейские изъяли, а самого мужчину до избрания меры пресечения поместили в изолятор временного содержания.

Сейчас досудебное следствие по последнему факту продолжается. Материалы же производств по обвинению задержанного в двух предыдущих «минированиях» направлены в суд. Согласно санкции статьи злоумышленнику грозит от четырёх до восьми лет лишения свободы.