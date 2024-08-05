В Одессе пожарное авто столкнулось с грузовиком, есть пострадавшие

В Одессе утром 4 августа на перекрёстке Ришельевской и Троицкой улиц произошло ДТП с участием продуктового грузовика и авто ГСЧС, которое ехало на вызов.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в области.
Столкновение произошло, когда спасатели ехали на вызов с включённой сиреной и проблесковыми маячками на красный свет светофора, а водитель продуктового грузовика – на зелёный свет.
«В результате столкновения машины отбросило на обочину, где в то время находилась пешеход. В больницу доставлены 28-летний водитель пожарной машины, 40-летний водитель грузовика и 50-летняя женщина», – сказано в сообщении.
Водители будут проверены на состояние опьянения, подчеркнули в полиции.
Одесса News информировала, что в июле 2024 года в Хаджибейском районе Одессы водитель маршрутки въехал в припаркованный грузовик, в результате чего пострадали он сам и ещё 12 пассажиров.
Фото: Одесское районное управление полиции №1
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