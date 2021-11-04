Полиция снова накрыла подпольное казино в Одессе

Одесские полицейские пресекли работу нелегального игорного заведения, которое было расположено на улице Канатной.

Обнаружили подпольное заведение работники Управления защиты интересов общества и государства ГУНП в Одесской области, которые вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу территориального отдела полиции.

Во время неотложного обыска из игрового зала изъяли 24 системных блока, с помощью которых клиентам предоставляли допуск к азартным онлайн-играм. Также полицейские опросили присутствовавший на месте персонал и посетителей.



Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.203-2 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются лица, причастные к организации запрещённого бизнеса. Согласно законодательству, за такую деятельность предусмотрен штраф от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком на один год.

Отдел коммуникации полиции в Одесской области

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