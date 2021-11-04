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Новым министром обороны стал Резников

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Бывший глава Минреинтеграции возглавил министерство обороны. Его кандидатуру предложил президент.

Верховная Рада на заседании в четверг, 4 ноября, 273 голосами назначила Алексея Резникова министром обороны.

Его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский, который прибыл на заседание парламента.

Накануне Верховная Рада уволила пятерых министров.

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