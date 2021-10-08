В Киеве обнаружили мёртвым народного депутата

В полицию Киева 8 октября поступила информация, что в Днепровском районе столицы обнаружили мёртвым народного депутата Украины Антона Полякова.

Об этом сообщается на сайте полиции.

«Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть. Сейчас на месте происшествия полицейские проводят все необходимые первоочередные следственные действия для установления обстоятельств смерти народного депутата. Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти», — говорится в сообщении.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила в Facebook, что вскрытие состоится в ближайшие часы.

«Ночью скончался народный депутат Антон Поляков. Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, которое остановили за нарушение правил дорожного движения. «Скорая» не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нём», — говорится в сообщении.

По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого его начало тошнить в машине.

«Причины смерти будут устанавливаться при вскрытии, которое состоится уже в ближайшие часы», — отметила Венедиктова.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «Естественная смерть». Досудебное расследование поручено следователям СУ ГУ Нацполиции в Киеве. Автомобиль осмотрен и изъят, водителя допрашивают следователи.

Венедиктова сказала, «что мы быстро и объективно найдём истину».

Антон Поляков — предприниматель из Чернигова. В Верховную Раду прошёл по списку партии «Слуга народа». «Член депутатской группы «Партия «За будущее», председатель подкомитета по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики.

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