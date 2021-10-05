Разумков передал право ведения заседаний Верховной Рады Стефанчуку

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 5 октября передал право ведения пленарного заседания парламента на время рассмотрения вопроса о своём отстранении от ведения двух заседаний.

Об этом сообщает Укринформ.

«Я не могу вести этот вопрос, у меня есть конфликт интересов. Я вынужден его передать первому заместителю Председателя Верховной Рады Стефанчуку Руслану Алексеевичу», — сказал Разумков.

Как сообщала Одесса News, Президент Владимир Зеленский сказал, что основное противоречие в отношении Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова заключается в том, что он не разделяет программные принципы партии «Слуга народа», которые поддержали 73% граждан Украины на президентских выборах в 2019 году.

«Программа партии — это для меня как меню … Если мы боремся с олигархами — подпишите закон … Если не подписываете? Ищите другую команду», — объяснил Зеленский.

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