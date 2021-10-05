Саакашвили написал письму Зеленскому, полное пафоса и любви к Грузии и Украине

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили поблагодарил Президента Украины Владимира Зеленского, пообещавшего посодействовать его освобождению.

Текст письма опубликован на странице Саакашвили в Facebook.



«Уважаемый Владимир Александрович,

Глубоко тронут вашими словами и откликом настоящего государственного деятеля высокого класса на мой незаконный арест и заточение в Грузии по сфальсифицированным обвинениям, которые кроме России не признаёт никто в мире.

Я больше жизни люблю свою Грузию, но очень люблю и Украину, мою вторую родину, где провёл много лет своей жизни и где у меня есть семья и друзья, и гражданство, которое я очень ценю. Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад в производимые вами исторические изменения и реформы. Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи.

С уважением, Михаил Саакашвили».

Как сообщала Одесса News, ранее Президент Украины Владимир Зеленский пообещал посодействовать освобождению арестованного в Грузии экс-президента Михаила Саакашвили.

«Саакашвили является гражданином Украины. Все институты: министерство иностранных дел и наше посольство в Грузии, на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне кабинетов министров, и на уровне премьеров — мы все будем этим заниматься», − заявил он.

Саакашвили утром в пятницу, 1 октября, разместил видеоролик в Fscebook, в котором сказал, что находится в Батуми. Вечером в тот же день премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что экс-президента Саакашвили задержали. Саакашвили объявил голодовку, заявив, что считает себя политическим заключённым.

Саакашвили возглавлял Грузию в 2008-2013 годах. После поражения на выборах в 2013 году он покинул страну. Против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорён к заключению.

В 2015 году он был лишён грузинского гражданства и почти шесть лет является гражданином Украины. Сейчас он является председателем Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

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