Новым главой Нацбанка Украины стал Андрей Пышный

Верховная Рада 7 октября назначила Андрея Пышного главой Нацбанка Украины.

Об этом сообщил в Telegram нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Он отметил, что решение поддержали 290 нардепов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Пышному 47 лет. С мая 2022 года он был советником председателя «Ощадбанка», также возглавлял этот банк в 2014–2020 годах.

Как сообщала Одесса News, 4 октября тогдашний глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что подал в отставку по состоянию здоровья. Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект постановления об увольнении Шевченко с должности главы НБУ. 6 октября за увольнение Шевченко проголосовала Верховная Рада.

В тот же день Зеленский внёс на рассмотрение Рады кандидатуру советника главы «Ощадбанка» Пышного на пост руководителя НБУ. Профильный комитет её одобрил.

После этого уволенный экс-глава НБУ Шевченко заявил о политическом давлении и сообщил, что уехал из Украины.

6 октября НАБУ заявило, что разоблачило группу бывших топ-менеджеров «Укргазбанка» в хищении более 200 млн грн. Среди них и Шевченко, который возглавлял «Укргазбанк» до руководства НБУ.

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