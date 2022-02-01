Зеленский подписал указ об увеличении украинской армии на 100 тысяч человек

Президент Владимир Зеленский подписал указ о переходе Украины к основам профессиональной армии, увеличению в течение следующих трёх лет численности ВСУ на 100 тысяч человек.

Подписание документа состоялось во время выступления главы государства на открытии седьмой сессии IX созыва Верховной Рады, сообщает Укринформ.

«Разработан указ Президента Украины об укреплении обороноспособности государства и привлекательности военной службы. Этим указом предусмотрено увеличение денежного обеспечения всех военных до уровня не ниже трёх минимальных заработных плат. Переход Украины к основам профессиональной армии. Разработана система карьерного роста офицеров, а также увеличения в течение следующих трёх лет численности ВСУ на 100 тысяч человек профессиональной армии», — сказал Президент.

Кроме того, речь идёт о создании дополнительных 20 бригад ВСУ. «Этот указ – это старт перехода Украины на профессиональную армию. Этот указ не потому, что скоро война, а для того, чтобы скоро и дальше был мир в Украине», — подчеркнул Глава государства.

Он также добавил, что речь идёт и о разработке концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов и членов семей.

Президент под аплодисменты подписал этот указ.

Он также добавил, что военная техническая помощь Украине с 2014 года самая большая и продолжает поступать. А главная философия Украины неизменна, и мы продолжаем её соблюдать. «Она проста и понятна – мы ценим поддержку всех. Мы рассчитываем только на себя. Мы – сильная страна, у нас прекрасные дипломаты, лучше их только наши военные. Мы должны защищать тех, кто защищает нас», — подчеркнул Зеленский.

Как сообщала Одесса News. в августе 2921 года Зеленский посетил остров Змеиный, где заявил, что у Украины есть мощная армия.

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