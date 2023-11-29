В Одессе Президент Украины общался с военными и вручил им госнаграды

В рамках своего визита в Одессу 29 ноября Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с воинами, защищающими юг Украины, и вручил им государственные награды.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

За личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины Владимир Зеленский вручил награды Президента Украины «Крест боевых заслуг» старшему солдату Николаю Бебко, капитану Владимиру Гопкалу и подполковнику Виталию Петрощуку.

Кроме того, Глава государства вручил трём защитникам ордена Богдана Хмельницкого I и III степеней.

«Сегодня нет возможности награждать массово, потому что это опасно. Но, уверен, благодарность вам от всех украинцев будет массовой. Благодарю вас за службу, за враждебные цели, сбитые благодаря вашей службе, вашей работе. Желаю вам победы, желаю здоровья вашим родным и близким», – сказал Владимир Зеленский.

Для безопасности военнослужащих Президент передал часть наград командирам военных формирований по вручению по месту службы.

Военные подарили Главе государства настенные часы, сделанные из элементов сбитой российской крылатой авиационной ракеты Х-555.

Одесса News информировала, что в ходе своего визита в Одессу Владимир Зеленский встретился с военным командованием региона.

Фото: ОПУ

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