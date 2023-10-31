615 дней войны: Украина способна противостоять российскому давлению

Начались 615-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины. Все эти героические дни воины ВСУ доказывают свою способность уничтожать оккупантов, способность побеждать.

Об этом сказал в вечернем видеообращении 30 октября Президент Украины Владимир Зеленский, отметив девять бригад, противостоящих российским захватчикам на самых горячих направлениях фронта.

«Прежде всего, я хочу отметить наши боевые бригады. Всех воинов, которые сражаются на наиболее горячих направлениях фронта. Спасибо всем воинам, которые своими штурмами и своей стойкостью – героической стойкостью – доказывают на деле, что Украина способна противостоять российскому давлению, способна уничтожать оккупантов, способна победить», — отметил Президент.

В частности, он отметил 53-ю и 110-ю отдельные механизированные бригады, 79-ю бригаду ДШВ. «Спасибо, ребята, за Авдеевку и Марьинку! 14-я, 32-я и 57-я отдельная мотопехотная бригада – спасибо за защиту Купянского направления. 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада и 93-я отдельная механизированная бригада – спасибо вам, воины, за Бахмутское направление, за продвижение вперёд! 33-я отдельная механизированная бригада – спасибо за вашу силу в боях на юге Украины!», — подчеркнул Зеленский.

По оперативным данным Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 31 октября, ситуация на фронте следующая:

не ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Север » на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие для них направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области

» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие для них направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области в зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг вёл безуспешные штурмовые действия в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области, а на Лиманском — никаких наступательных либо штурмовых действий не вёл. На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах

на Купянском направлении враг вёл безуспешные штурмовые действия в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области, а на Лиманском — никаких наступательных либо штурмовых действий не вёл. На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах в зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия также на Марьинском направлении в районах Марьинки, Новомихайловки Донецкой области, а также на Шахтёрском и Запорожском направлениях в районе Старомайорского. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, истощают врага вдоль всей линии фронта

на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия также на Марьинском направлении в районах Марьинки, Новомихайловки Донецкой области, а также на Шахтёрском и Запорожском направлениях в районе Старомайорского. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, истощают врага вдоль всей линии фронта в зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

На главном фото бойцы 43-ей отдельной механизированной бригады ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Видео: ОПУ

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