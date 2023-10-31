От ран, полученных в бою, ушёл из жизни житель Одесской области Роман Борщ

31-летний житель города Килия Одесской области главный корабельный старшина Роман Борщ воевал с врагом на самых ожесточённых участках фронта.

Как сообщили в мэрии города Килия, в тяжёлом бою Роман получил ранения.

«Врачи до последнего пытались спасти воину жизнь, однако, к сожалению, 29 августа его сердце остановилось», — говорится в сообщении.

Романа похоронили 31 августа в родном городе. Этот день на территории всей Килийской городской территориальной громады Измаильского района был объявлен Днём траура.

Одесса News сообщала, что 27 августа 2023 года у села Веривка Херсонской области штаб-сержант миномётной бригады из Одеской области Анна Сторожук с мужем, также военнослужащим, попала под обстрел российской армии. Муж Анны получил ранения и находится в больнице. Но сама защитница погибла.

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Фото: Вячеслав Чернявский/Facebook

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