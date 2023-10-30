В бою за Украину погибла жительница Одесской области Анна Сторожук, светлая память

27 августа у села Веривка Херсонской области штаб-сержант миномётной бригады из Одеской области Анна Сторожук с мужем, также военнослужащим, попала под обстрел российской армии. Муж Анны получил ранения и находится в больнице. Но сама защитница погибла.

Ей был всего 31 год, — сообщает прес-служба 126-й отдельной бригады территориальной обороны города Одесса.

У Анны был позывной «Квiтка».

Прощание с Анной состоялось в Балтской громаде 2 сентября.

Одесса News сообщала, что в августе 2023 года в Ивановке Одесской области провели в последний путь уроженца села Адамовка Одесской области Алексея Баглая, которого полтора года считали пропавшим безвести.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: 126-я тербригада/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy