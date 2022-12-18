За двое суток из портов Большой Одессы вышли 4 судна со 145 тыс. тонн пшеницы

За двое последних суток из портов Большой Одессы вышли 4 судна со 145 тыс. тонн пшеницы для Азии.

В их числе балкер STAR EMERALD с 71 тыс. тонн пшеницы для Индонезии, — сообщает в Fаcebook Министерство инфраструктуры Украины.

Отмечается, что в настоящее время в портах Большой Одессы под обработкой находятся 23 судна. На них загружается 734 тыс. тонн украинской агропродукции.

«По «зерновому коридору» идут 3 судна под загрузку 166 тыс. тонн агропродукции», — информирует Министерство.

В Босфоре 92 судна ожидают инспекционную проверку JCC. Очередь продолжает расти из-за искусственного ограничения со стороны РФ регистрации на инспекцию. Например, из 65 заявленных судов стороной агрессора было зарегистрировано только 3 на текущие сутки. Такая ситуация приводит к ограничению работы украинских портов и недоэкспорту продукции минимум в 3 млн тонн в месяц.

Всего с 1 августа из портов Большой Одессы вышло 558 судов, которые экспортировали 14 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Как сообщала Одесса News, 14 декабря из портов Большой Одессы вышли 4 судна с 69,5 тыс. тонн агропродукции для Азии.

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