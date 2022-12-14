Из портов Большой Одессы 14 декабря вышли 4 судна с агропродукцей для Азии

14 декабря из портов Большой Одессы вышли 4 судна с 69,5 тыс. тонн агропродукции для Азии.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры в Facebook.

Среди отправившихся судов — танкеры SELINA II, MED PACIFIC с 54 тыс. тонн подсолнечного масла для Индии.

«В портах Большой Одессы под обработкой 21 судно. На них загружается 665,8 тыс. тонн украинской агропродукции. По «зерновому коридору» двигается 1 судно под загрузку 63,5 тыс. тонн агропродукции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Босфоре 81 судно ожидает проверки (61 — входа, 20 — выхода).

«Ситуация с очередью стабильно трудна – Россия так же регистрирует не более 3 судов в день, при необходимых 12», — информирует Министерство.

Всего с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 554 судна, которые экспортировали 13,9 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

В Босфоре более 80 судов с украинской агропродукцией ожидают инспекцию от трёх до пяти недель, — сказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич.

Он отметил, что Украина уже не раз предлагала внести изменения в части работы инспекций. В частности, увеличить количество команд, выполняющих такие проверки и отменить инспекцию судов на выход, поскольку они уже проверяются на вход.

По словам Дмитрасевича, участвующие в инспекции россияне находят искусственные причины, чтобы задерживать её и делать столь долговременной.

«Есть несколько инициатив, которые также объявлял Президент Украины Владимир Зеленский. В первую очередь, для нас важно, чтобы зерновая инициатива не продолжалась каждый раз на 4 месяца – для этого её нужно сделать хотя бы на год, а в лучшем случае – бессрочно. Это также дало бы сигнал рынку и нашим аграриям, что они могут экспортировать свою продукцию. Кроме того, мы предлагаем расширить географию зерновой инициативы на николаевские порты. Постоянные консультации по этим вопросам продолжаются», – рассказал заместитель министра.

Как сообщала Одесса News, Одесский морской торговый порт возобновил работу после обесточивания в результате обстрела российскими войсками.

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