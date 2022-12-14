Одесский порт возобновил загрузку судов экспортной агропродукцией

Одесский морской торговый порт возобновил работу после обесточивания в результате обстрела российскими войсками.

Об этом сообщила Укринформу пресс-секретарь Администрации морских портов Елена Гиряева.

«Портовики возобновили загрузку судов экспортной агропродукцией благодаря ликвидации работниками ДТЭК последствий обстрела объектов энергетики российскими войсками», — отметила Гиряева.

По её словам, со вчерашнего дня порт работает в штатном режиме.

Как сообщала Одесса News, порт «Одесса» временно прекращал перевалку грузов из-за отсутствия энергопитания. 13 декабря из портов Большой Одессы вышли в рейсы «зерновым коридором» восемь судов с 238,6 тыс. т агропродукции для стран Азии и Европы.

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