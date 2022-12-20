С 1 августа из одесских портов вышло 565 судов с зерном для Азии, Африки и Европы

За последние двое суток из портов Большой Одессы вышли 7 судов со 182 тысячами тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы.

Среди них танкеры BOSPHORUS ASIA (30,5) и PRINCESS MANISSA (20,5) с 51 тыс. тонн кукурузы для Туниса и Ливии, — информирует в Facebook Министерство инфраструктуры Украины.

Отмечается, что сегодня в портах Большой Одессы под обработкой 24 судна. На них загружается 973 тыс. тонн украинской агропродукции.

«По «зерновому коридору» двигаются 5 судов под загрузку 104,4 тыс. тонн агропродукции», — говорится в сообщении.

Всего с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 565 судов, которые экспортировали 14,2 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие двое суток из портов Большой Одессы вышли 4 судна со 145 тыс. тонн пшеницы для Азии, в том числе балкер STAR EMERALD с 71 тыс. тонн пшеницы для Индонезии.

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