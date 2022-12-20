Одеська шашистка стала срібним призером Чемпіонату світу у Польщі

18 грудня у польському містечку Юлінеку під Варшавою завершився Чемпіонат світу з шашок рапід, де одеська спортсменка Вікторія Мотрічко стала срібним призером.

Вікторія дала ексклюзивне інтерв’ю кореспонденту «Одесса News».

«Їхала до Польщі з твердим наміром повторити свій липневий успіх – стати чемпіонкою світу, але вже у рапід програмі. Провела турнір рівно, на свою силу. Весь турнір лідирувала і мала найкращі додаткові показники. Але жеребкування в останньому турі було не милостиве до мене, видавши в суперниці чинну чемпіонку світу в цій програмі, польку Садовську, яка забуксувала на старті і підібралася до трійки призерів лише за тур до кінця», — розповіла нашому кореспонденту чемпіонка.

За словами Вікторії, «нчия у моїй партії та виграш колишньої українки Ткаченко, яка нині виступає під прапором ФМЖД (Всесвітня організації з шашок, — ред.), поставили мене на друге підсумкове місце».

Але Вкторія оптимістично заявила: «Не поталанило зараз, пощастить обов’язково в майбутньому. Наступного року відбудеться чемпіонат світу в класичній програмі (проходить 1 раз на 2 роки), з яким пов’язую великі сподівання і вже зараз запланувала велику кількість тренувальних заходів та участі у великих турнірах під час підготовки до головного старту. Ситуація посилюється тим, що шашки переводять до іншої категорії та сильно скорочують фінансування. Ось і зараз довелося брати участь за свій рахунок. Але ми, українці, прорвемося на п’єдестал за будь-яких обставин!»

Як вже повідомляла Одесса News, у цьому ж польському містечку з 12 до 17 грудня проходив етап Кубка світу з шашок, де Вікторія Мотрічко також здобула срібну медаль.

«На етапі Кубка світу ми грали також і з чоловіками. Це велика напруга. На третьому гросі поспіль я наприкінці допустила неточність і замість нічиєї отримала нуль, після цього ще один. Потім провела чудову партію з гарною ідеєю з жертвою шашки проти голландської спортсменки у 7-у турі, але 8-й та 9-й тури мені не вдалися. На жаль, і тут я — друга», — згадала Вікторія свою попередню перед Чемпіонатом світу боротьбу.

На запитання нашого кореспондента, чим завершується для Вікторії цей рік, одеська королева шашок відповіла, що «за підсумками 2022 року у підсумковому заліку Кубку свiту буду на 3-й сходинці».

Фото: Вікторія Мотрічко /Facebook

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