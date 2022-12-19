Одеська королева з шашок Вікторія Мотрічко стала призером Кубка світу

У Польщі завершився етап Кубка світу з шашок-100 Polish Open 2022.

Змагання проходили у Юлінеку під Варшавою. В них взяли участь 64 спортсмени з 9-ти країн. Україну представляли 17 спортсменів, сказала кореспонденту Одесса News одеська королева з шашок Вікторія Мотрічко.

Представники України завоювали три нагороди. «Срібло» в одеситки Вікторії Мотрічко.

Бронзових медалей удостоєні представники Харкова Юрій Анікеєв та Юлія Макаренкова.

Як повідомляла Одесса News, у жовтні 2022 року в бельгійському Кортрейку завершився чемпіонат Європи з міжнародних шашок, за підсумками якого Вікторія Мотрічко завоювала бронзову медаль.

Фото: Вікторія Мотрічко /Facebook

Більше новин у нашому Telegram-каналі: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod