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  4. Одеська королева з шашок Вікторія Мотрічко стала призером Кубка світу

Одеська королева з шашок Вікторія Мотрічко стала призером Кубка світу

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У Польщі завершився етап Кубка світу з шашок-100 Polish Open 2022.

Змагання проходили у Юлінеку під Варшавою. В них взяли участь 64 спортсмени з 9-ти країн. Україну представляли 17 спортсменів, сказала кореспонденту Одесса News одеська королева з шашок Вікторія Мотрічко.

Представники України завоювали три нагороди. «Срібло» в одеситки Вікторії Мотрічко. 

Бронзових медалей удостоєні представники Харкова Юрій Анікеєв та Юлія Макаренкова.

Як повідомляла Одесса News, у жовтні 2022 року в бельгійському Кортрейку завершився чемпіонат Європи з міжнародних шашок, за підсумками якого Вікторія Мотрічко завоювала бронзову медаль.

Фото: Вікторія Мотрічко /Facebook

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