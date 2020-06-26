«Oceanman Odessa-2020» приглашает поплавать на открытой воде

5-6 сентября в Одессе пройдут III Международные соревнования по плаванию на открытой воде «Oceanman Odessa-2020».

Мероприятие планируется провести на территории пляжа «Отрада», на базе ресторана «Причал №1».

В 2020 году одесский этап будет состоять из 6 заплывов на разные дистанции в разных возрастных группах, в частности:

• Oceanman на дистанцию 10 километров;

• Half Oceanman на дистанцию 5 километров;

• Sprint на дистанцию 2 километра;

• OceanKids на дистанцию 500 метров;

• OceanTeam на дистанцию от 3 до 500 метров;

• Благотворительный заплыв на дистанцию 1 километр.

Заплывы на 10 и 5 километров являются квалификационными для участия в чемпионате мира.

Кстати. OCEANMAN — это уникальный международный проект, который предоставляет возможность проверить собственные силы, выносливость и смелость. Серия OCEANMAN очень популярна в мире, а также вызывает большой интерес среди украинских пловцов-любителей и профессионалов. Первые в Украине соревнования OCEANMAN ODESSA состоялись 8-9 сентября 2018 года и собрали 774 спортсмена из 17 стран мира. В 2019 году в соревнованиях участвовали уже 809 пловцов.

