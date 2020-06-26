Подозреваемые в коррупционной продаже одесского аэродрома внесли миллионные залоги

Высший антикоррупционный суд подтвердил внесение залога за чиновников Одесской мэрии, обвиняемых в расхищении 131 миллиона гривен при покупке зданий аэродрома «Застава».

Об этом сообщает ТАЙМЕР, ссылаясь на пресс-службу суда.

«Дороже всего обошлась свобода главе депутатской комиссии по коммунальной собственности Василию Шкрябаю: за него внесли залог в 10,5 миллиона гривен», — говорится в сообщении.

Залог в полном объёме для главы департамента коммунальной собственности мэрии Алексея Спектора в размере 4,8 миллиона гривен также внесён.

Рассчитались и за главу юридического департамента муниципалитета Инну Поповскую: за её свободу суд затребовал и получил 630 тысяч гривен.

Также 6,1 миллиона гривен залога внесли за Андрея Вирченко — директора частной авиакомпании «Одесса», которая выступила продавцом зданий.

Как сообщала Одесса News, по официальной версии мэрии, здания купили за 147 миллионов гривен ради оформления прав на земельный участок аэродрома, который был нужен для расширения Западного кладбища. Однако в НАБУ утверждают, что на самом деле здания стоили всего 16 миллионов, так что ущерб для бюджета от якобы махинации составил 131 миллион гривен.