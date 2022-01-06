Печерский суд Киева арестовал имущество Порошенко

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство об аресте имущества экс-президента Петра Порошенко по делу о поставках угля из ОРДЛО.

Соответствующее решение вынесла 6 января следственный судья Вита Бортницкая, сообщил Укринформу после заседания суда адвокат политика Игорь Головань.

«Следственный судья Бортницкая удовлетворила ходатайство об аресте имущества Петра Порошенко», — сказал он.

По словам Голованя, полный текст определения будет зачитан 14 января.

Адвокат добавил, что защита планирует обжаловать данное решение, отметив, что суд арестовал имущество Порошенко, указанное в его декларации.

Как сообщала Одесса News, Офис Генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста экс-президента Петра Порошенко с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Кроме того, в Печерском райсуде столицы состоялось закрытое заседание, в ходе которого следственный судья рассмотрел и согласовал ходатайство прокуратуры о предоставлении разрешения на задержание Порошенко для доставки в суд, где должно состояться избрание ему меры пресечения.

Экс-президенту Петру Порошенко 20 декабря объявили подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО.

Работники ГБР вместе с сотрудниками СБУ расследуют уголовное производство относительно организации преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и финансирования террористических организаций ЛНР и ДНР группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 миллиарда гривень.

Производство осуществляется по ч.1 и ч.3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч.1 ст.111 (государственная измена) и ч.1 ст.258-3 (содействие деятельности террористической организации) УКУ.

В сентябре-ноябре 2021 года в этом производстве сообщили о подозрении народному депутату Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

Прокуратура ходатайствовала в суде для избрания Медведчуку меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 миллиарда гривен. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Экс-министр Демчишин сейчас находится в розыске.

Порошенко находится за рубежом и планирует вернуться в Украину 17 января.

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