Депутату Одесского горсовета Шкрябаю оставили в силе залог 10,5 миллиона

Коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС рассмотрела ходатайство адвоката и оставила в силе меру пресечения депутату Одесского горсовета Василию Шкрябаю, который является одним из трёх фигурантов по делу о причинение вреда в размере 131 млн грн территориальной громаде Одессы при осуществлении в 2016 году выкупа зданий и сооружений ООО Авиакомпания «Одесса».

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС в Facebook.

«Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу защитника подозреваемого, депутата Одесского городского совета 7 созыва, на решение следственного судьи от 17 июня 2020 г. об избрании лицу меры пресечения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам рассмотрения «суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защитника и оставил в силе решение следственного судьи, согласно которому подозреваемому избрана мера пресечения в виде залога в размере 10 млн 510 тыс. грн с возложением определённых Уголовным процессуальным кодексом обязанностей».

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и является окончательным и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Также вступили в законную силу решения ВАКС об избрании меры пресечения в виде залога директору департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексею Спектору и руководителю юридического департамента Одесского городского совета Инне Поповской — соответственно в размере 4 млн 834,6 тыс. грн и 630, 6 тыс. грн, а также обязанностей, определённых Уголовным процессуальным кодексом.

Кроме того, вступило в силу решение следственного судьи ВАКС о назначении залога директору ООО «Авиакомпания« Одесса» Андрею Вирченко в размере 6 млн 95,8 тыс. грн.

Как сообщала Одесса News, ВАКС определил срок действия обязанностей фигурантов дела — до 18 августа 2020 года. Подозреваемым инкриминируют соучастие в завладении бюджетными средствами Одесского горсовета в особо крупных размерах путём злоупотребления служебным положением во время выкупа территории аэродрома «Застава-2» под кладбище по завышенной цене.