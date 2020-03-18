Журналистов не пустили на заседание суда по делу о продаже одесского «Краяна»

17 марта заседание Высшего антикоррупционного суда Украины по делу о незаконной продаже зданий одесского завода «Краян» в режиме телеконференции началось со скандала.

Как пишет ТАЙМЕР, старший распорядитель суда Сергей Искров заявил, что определение Высшего антикоррупционного суда об организации телеконференции не предполагает присутствия журналистов в здании Приморского суда в Одессе. Мол, в документе сказано, что такое право есть лишь у обвиняемых и их защитников. А журналисты, если они желают следить за ходом рассмотрения, могут реализовать свои профессиональные права в этом смысле в здании Высшего антикоррупционного суда в Киеве.

«По требованию судебных чиновников, журналистам пришлось покинуть зал заседаний Приморского суда», — говорится в сообщении.



Как информировала Одесса News, на заседании ВАСУ рассматривается апелляция Специальной антикоррупционной прокуратуры на приговор Малиновского суда Одессы, которым тот признал мэра Одессы Геннадия Труханова и ряд других фигурантов невиновными в якобы махинациях при покупке мэрией зданий завода «Краян».

В конце февраля Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство представителей защиты обвиняемых и разрешил проводить заседания суда в режиме телеконференции. Теперь Труханов и другие фигуранты дела могут не ездить на заседания суда в Киев, а принимать участие в заседаниях из здания Приморского суда в режиме конференц-связи.

Видео: ТАЙМЕР