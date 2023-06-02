В суд направлен обвинительный акт на одесского полицейского во взяточничестве

Одесской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника отдела полиции по превентивной деятельности одного из райотделов полиции Одесской области по факту получения неправомерной выгоды для себя.

Как сообщает пресс-служба ведомства, следствием установлено, что правоохранитель получил от подозреваемого в незаконном выращивании конопли 2000 долларов США взятки. Взамен полицейский обещал повлиять на следователя смягчить квалификацию преступления и в дальнейшем согласовать с представителем судебной власти наказание в виде штрафа вместо ареста или ограничения свободы.

Отмечается, что правоохранители задержали заместителя начальника отдела полиции с поличным сразу после получения взятки рядом с его местом работы.

Полицейский уволен из правоохранительных органов.

Как сообщала Одесса News, в апреле Высший совет правосудия (ВСП) разрешил отправить в СИЗО одесскую судью Людмилу Салтан, которой инкриминируют взяточничество.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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