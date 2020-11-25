В Одессе автокран столкнулся с маршруткой, есть пострадавшие

Утром 25 ноября в Одессе на Среднефонтанской улице произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

«Водитель автокрана «Kobelco», 1962 г.р., не придерживаясь безопасной дистанции, въехал стрелой в маршрутное такси «Богдан», которое осуществляло высадку пассажиров. В результате аварии повреждения получили двое пассажиров общественного транспорта», — говорится в сообщении.



Один из пострадавших — мужчина 1981 г.р. — госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой головы и сотрясением мозга, второй — 1983 г.р. — также получил травму головы и проходит лечение амбулаторно.



Отмечается, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), что предусматривает ограничение свободы на срок до трёх лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Как сообщала Одесса News, 22 ноября в Одессе автомобиль скорой помощи Ford Transit перевернулся на бок после столкновения с Lexus.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области, Патрульная полиция в Одесской области