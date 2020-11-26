Под Черноморском тонет судно спасателей, вытекают нефтепродукты

25 ноября судно «Аметист» Морской поисково-спасательной службы начало тонуть на причале этого ведомства в посёлке Александровка, под Черноморском.

Об этом сообщает «Думская», ссылаясь на информацию сотрудников МПСС.

По их словам, вокруг тонущего буксира образовалось пятно нефтепродуктов.



Отмечается, что на базе пытаются откачать воду из отсеков, но пока безуспешно. Судно начало уходить под воду примерно в 16:00.

Спасатели рассказывают, что на стоянке в Александровке несколько лет подряд неизвестные крали металл с судов, находящихся у причалов, в частности, водонепроницаемые двери и переборки.

Кстати. «Аметист» представляет собой морской спасательный буксир проекта 1454, тип «Напористый». Судно построено в 1977 году, длина 58, ширина 12,6, осадка 4,5 метра. Водоизмещение 1 670 тонн. Скорость 13,5 узлов, экипаж 35 человек. Судно не было введено в эксплуатацию, но находилось на балансе казённого предприятия «Морская поисково-спасательная служба».

Как сообщала Одесса News, 22 ноября 2019 года потерпевший кораблекрушение за два дня до этого танкер Delfi сел на мель в районе пляжа «Дельфин» в Одессе и пролежал там 293 дня. Спустя год, ответственность по закону никто не понёс.

Фото Думская/Сергей Смоленцев