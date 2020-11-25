Одесская прокуратура отстаивает право государства на 29 га НПП «Тузловские лиманы»

Одесская областная прокуратура отстаивает право государства на часть лесного массива урочища «Лебедевка» Национального природного парка «Тузловские лиманы».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуроры Одесской областной прокуратуры обратились в Хозяйственный суд Одесской области с иском, в котором требуют признать недействительным дополнительное соглашение к договору о праве временного пользования лесами и освободить лесной земельный участок природно-заповедного фонда площадью почти 29 га в урочище «Лебедевка» национального природного парка «Тузловские лиманы», — говорится в сообщении.



Отмечается, исковые требования мотивированы тем, что этот лесной земельный участок предоставлен во временное пользование частному предпринимателю с нарушением природоохранного законодательства, в частности, без согласования с администрацией Парка и уплаты ренты.

Ориентировочная стоимость этой земли составляет более 650 млн гривен.

Подача иска прокуратурой при таких условиях является единственным эффективным средством защиты нарушенных интересов государства.



Кстати. Национальный природный парк «Тузловские лиманы» создан указом Президента Украины от 1 января 2010 года №1/2010 с целью сохранения, воспроизводства и рационального использования природных комплексов причерноморских лиманов, отнесенных к водно-болотным угодьям международного значения (Рамсарская конвенция), которые имеют высокое природоохранное, эстетическое, научное, рекреационное и оздоровительное значение.

Как сообщала Одесса News, 29 июня 2020 года между предпринимателями и руководством национального природного парка «Тузловские лиманы» произошёл конфликт, в результате которого телесные повреждения получили директор нацпарка Ирина Выхристюк и руководитель научного отдела НПП, доктор биологических наук Иван Русев.



Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры