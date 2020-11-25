MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Кому в Одессе 26 ноября отключат свет

Кому в Одессе 26 ноября отключат свет

-света-7.jpg

26 ноября в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время
откл.		 Время
вкл.
1-й Кустанайский переулок:  1, 2
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
26 ноя.		 17:00
26 ноя.
10-я Улица:  1А, 1Б, 1, 2, 3, 3а, 3Б, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 14
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
26 ноя.		 17:00
26 ноя.
11-я Улица:  1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
26 ноя.		 17:00
26 ноя.
2-й Кустанайский пер.:  2, 2а, 4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
26 ноя.		 17:00
26 ноя.
54-я Линия на жилом массиве:  15
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
26 ноя.		 17:00
26 ноя.
9-я Улица:  3, 4, 5, 6, 6А, 6б, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 18
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
26 ноя.		 17:00
26 ноя.
Азовский пер.:  1, 1А, 2, 3, 4, 6, 6А, 10, 12, 14, 16
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
26 ноя.		 17:00
26 ноя.
Ак. Панкратовой:  29
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
26 ноя.		 17:00
26 ноя.
Академика Филатова -Малиновский:  36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52А, 54, 56, 58
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
26 ноя.		 17:00
26 ноя.
Бернардацци (Красных Зорь):  14/22
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.		 9:00
26 ноя.		 17:00
26 ноя.
Бехтерева:  22
Вид отключения: плановое. Причина: замена проводов, подключение ввода. Статус: принято в работу.		 9:00
26 ноя.		 18:00
26 ноя.
Брестская:  17, 17А, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 29/1, 31А, 31Б, 33, 33а, 35, 39, 41а, 41Б, 43А, 43б, 45, 47В, 49, 53
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
26 ноя.		 17:00
26 ноя.
Днестровская:  1, 2, 2/1, 2а, 2б, 2Б/6, 2Б1, 2в, 2Г, 2Д, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 19, 19а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
26 ноя.		 17:00
26 ноя.
Заднипровского:  3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 30, 32, 131
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
26 ноя.		 17:00
26 ноя.
Каманина:  3
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.		 9:00
26 ноя.		 17:00
26 ноя.
Кандинского улица:  1, 1а, 2, 3, 4а, 4б, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 17а, 17б, 18, 19, 20а, 20б, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28а, 28д, 30, 32, 34, 36, 36А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
26 ноя.		 17:00
26 ноя.
Котляревского:  1, 1а, 1б, 2, 3а, 3б, 3в, 4, 5, 5а, 5а1, 5б, 5в, 5г, 6, 6а, 6б, 7, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 9б, 9в, 10, 11, 12, 12а, 12в, 12г, 12д, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 19, 21, 21А, 23
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
26 ноя.		 17:00
26 ноя.
Кустанайская улица:  2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
26 ноя.		 17:00
26 ноя.
Лиманный пер.:  3, 3А, 5, 5А, 11А, 15
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
26 ноя.		 18:00
26 ноя.
Луговая улица:  42, 44, 46, 47, 48, 49, 50 А, 50 Б, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57 А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
26 ноя.		 17:00
26 ноя.
Лётная улица:  22
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
26 ноя.		 17:00
26 ноя.
Манежная улица:  28, 30, 32, 34, 36
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
26 ноя.		 20:00
26 ноя.
Матросский спуск:  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
26 ноя.		 20:00
26 ноя.
Мельницкая улица:  10, 18
Вид отключения: аварийное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
26 ноя.		 17:00
26 ноя.
Овидиопольская Дорога 3-я улица:  9, 9А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
26 ноя.		 17:00
26 ноя.
Овидиопольская улица:  1, 1/1, 1А, 1Б, 1в, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 18, 18А, 20, 20-А, 22, 24, 24А, 24-Б, 26, 26 а, 26А, 26-А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
26 ноя.		 17:00
26 ноя.
Овидиопольский пер.:  1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
26 ноя.		 17:00
26 ноя.
Оранжерейный пер.:  18А, 18Б, 18В, 18В1, 18д, 20, 20А, 20В, 22, 22а, 24, 24А, 24Б, 24В, 25, 26, 26А, 27а, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 41, 43, 43А
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
26 ноя.		 17:00
26 ноя.
Остапа Вишни улица:  3, 5А, 5Б, 7, 11, 11А, 15, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21Б, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 42, 42А, 44
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
26 ноя.		 17:00
26 ноя.
Прирельсовая улица:  21, 23, 25, 27, 29, 29-А, 29В, 31, 40, 40-А, 40Б, 40-Б, 42А, 42-А, 44, 46, 48, 50
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
26 ноя.		 17:00
26 ноя.
Пишоновская улица:  12/1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
26 ноя.		 20:00
26 ноя.
Столбовая улица:  17
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
26 ноя.		 17:00
26 ноя.
Сенная улица:  1, 3, 3А, 9, 9а, 11, 15
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
26 ноя.		 17:00
26 ноя.
Танкистов улица:  56А, 56б, 56в, 58, 60, 62
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
26 ноя.		 17:00
26 ноя.
Тепличная:  10, 13, 13а, 15, 18, 20, 20а, 22, 22а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
26 ноя.		 17:00
26 ноя.
Усатова:  28, 29, 39
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.		 9:00
26 ноя.		 12:00
26 ноя.
Училищная:  24, 25, 27
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
26 ноя.		 18:00
26 ноя.
Училищная:  28, 28а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 37, 39, 40, 42, 42А, 43, 44, 45, 47
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
26 ноя.		 18:00
26 ноя.
Фонтанская дорога -прим:  71/2
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.		 9:00
26 ноя.		 17:00
26 ноя.
Французский бульвар:  26/1
Вид отключения: аварийное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 7:00
26 ноя.		 20:00
26 ноя.
Ширшова:  10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73_75, 77
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
26 ноя.		 18:00
26 ноя.
Щорса пер.:  5, 9, 9а, 10а, 10б, 10в, 10г, 11, 12, 14, 15, 15а, 17, 19, 19д, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 23в, 23г, 25, 25а, 27, 27б, 29, 30, 31, 32, 33, 35к, 37, 39, 41, 43
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
26 ноя.		 17:00
26 ноя.
Щорса пер.:  5, 9, 9а, 10а, 10б, 10в, 10г, 11, 12, 14, 15, 15а, 17, 19, 19д, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 23в, 23г, 25, 25а, 27, 27б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
26 ноя.		 17:00
26 ноя.
Яблочная:  1, 1а, 1б, 2, 3, 4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
26 ноя.		 17:00
26 ноя.
Просмотров: 167

Смотрите также...

scroll to top