Кому в Одессе 26 ноября отключат свет

26 ноября в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|1-й Кустанайский переулок: 1, 2
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
26 ноя.
|17:00
26 ноя.
|10-я Улица: 1А, 1Б, 1, 2, 3, 3а, 3Б, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 14
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
26 ноя.
|17:00
26 ноя.
|11-я Улица: 1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
26 ноя.
|17:00
26 ноя.
|2-й Кустанайский пер.: 2, 2а, 4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
26 ноя.
|17:00
26 ноя.
|54-я Линия на жилом массиве: 15
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
26 ноя.
|17:00
26 ноя.
|9-я Улица: 3, 4, 5, 6, 6А, 6б, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 18
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
26 ноя.
|17:00
26 ноя.
|Азовский пер.: 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 6А, 10, 12, 14, 16
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
26 ноя.
|17:00
26 ноя.
|Ак. Панкратовой: 29
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
26 ноя.
|17:00
26 ноя.
|Академика Филатова -Малиновский: 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52А, 54, 56, 58
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
26 ноя.
|17:00
26 ноя.
|Бернардацци (Красных Зорь): 14/22
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|9:00
26 ноя.
|17:00
26 ноя.
|Бехтерева: 22
Вид отключения: плановое. Причина: замена проводов, подключение ввода. Статус: принято в работу.
|9:00
26 ноя.
|18:00
26 ноя.
|Брестская: 17, 17А, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 29/1, 31А, 31Б, 33, 33а, 35, 39, 41а, 41Б, 43А, 43б, 45, 47В, 49, 53
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
26 ноя.
|17:00
26 ноя.
|Днестровская: 1, 2, 2/1, 2а, 2б, 2Б/6, 2Б1, 2в, 2Г, 2Д, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 19, 19а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
26 ноя.
|17:00
26 ноя.
|Заднипровского: 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 30, 32, 131
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
26 ноя.
|17:00
26 ноя.
|Каманина: 3
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|9:00
26 ноя.
|17:00
26 ноя.
|Кандинского улица: 1, 1а, 2, 3, 4а, 4б, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 17а, 17б, 18, 19, 20а, 20б, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28а, 28д, 30, 32, 34, 36, 36А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
26 ноя.
|17:00
26 ноя.
|Котляревского: 1, 1а, 1б, 2, 3а, 3б, 3в, 4, 5, 5а, 5а1, 5б, 5в, 5г, 6, 6а, 6б, 7, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 9б, 9в, 10, 11, 12, 12а, 12в, 12г, 12д, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 19, 21, 21А, 23
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
26 ноя.
|17:00
26 ноя.
|Кустанайская улица: 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
26 ноя.
|17:00
26 ноя.
|Лиманный пер.: 3, 3А, 5, 5А, 11А, 15
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
26 ноя.
|18:00
26 ноя.
|Луговая улица: 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50 А, 50 Б, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57 А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
26 ноя.
|17:00
26 ноя.
|Лётная улица: 22
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
26 ноя.
|17:00
26 ноя.
|Манежная улица: 28, 30, 32, 34, 36
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
26 ноя.
|20:00
26 ноя.
|Матросский спуск: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
26 ноя.
|20:00
26 ноя.
|Мельницкая улица: 10, 18
Вид отключения: аварийное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
26 ноя.
|17:00
26 ноя.
|Овидиопольская Дорога 3-я улица: 9, 9А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
26 ноя.
|17:00
26 ноя.
|Овидиопольская улица: 1, 1/1, 1А, 1Б, 1в, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 18, 18А, 20, 20-А, 22, 24, 24А, 24-Б, 26, 26 а, 26А, 26-А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
26 ноя.
|17:00
26 ноя.
|Овидиопольский пер.: 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
26 ноя.
|17:00
26 ноя.
|Оранжерейный пер.: 18А, 18Б, 18В, 18В1, 18д, 20, 20А, 20В, 22, 22а, 24, 24А, 24Б, 24В, 25, 26, 26А, 27а, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 41, 43, 43А
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
26 ноя.
|17:00
26 ноя.
|Остапа Вишни улица: 3, 5А, 5Б, 7, 11, 11А, 15, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21Б, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 42, 42А, 44
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
26 ноя.
|17:00
26 ноя.
|Прирельсовая улица: 21, 23, 25, 27, 29, 29-А, 29В, 31, 40, 40-А, 40Б, 40-Б, 42А, 42-А, 44, 46, 48, 50
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
26 ноя.
|17:00
26 ноя.
|Пишоновская улица: 12/1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
26 ноя.
|20:00
26 ноя.
|Столбовая улица: 17
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
26 ноя.
|17:00
26 ноя.
|Сенная улица: 1, 3, 3А, 9, 9а, 11, 15
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
26 ноя.
|17:00
26 ноя.
|Танкистов улица: 56А, 56б, 56в, 58, 60, 62
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
26 ноя.
|17:00
26 ноя.
|Тепличная: 10, 13, 13а, 15, 18, 20, 20а, 22, 22а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
26 ноя.
|17:00
26 ноя.
|Усатова: 28, 29, 39
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|9:00
26 ноя.
|12:00
26 ноя.
|Училищная: 24, 25, 27
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
26 ноя.
|18:00
26 ноя.
|Училищная: 28, 28а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 37, 39, 40, 42, 42А, 43, 44, 45, 47
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
26 ноя.
|18:00
26 ноя.
|Фонтанская дорога -прим: 71/2
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|9:00
26 ноя.
|17:00
26 ноя.
|Французский бульвар: 26/1
Вид отключения: аварийное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
26 ноя.
|20:00
26 ноя.
|Ширшова: 10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73_75, 77
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
26 ноя.
|18:00
26 ноя.
|Щорса пер.: 5, 9, 9а, 10а, 10б, 10в, 10г, 11, 12, 14, 15, 15а, 17, 19, 19д, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 23в, 23г, 25, 25а, 27, 27б, 29, 30, 31, 32, 33, 35к, 37, 39, 41, 43
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
26 ноя.
|17:00
26 ноя.
|Щорса пер.: 5, 9, 9а, 10а, 10б, 10в, 10г, 11, 12, 14, 15, 15а, 17, 19, 19д, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 23в, 23г, 25, 25а, 27, 27б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
26 ноя.
|17:00
26 ноя.
|Яблочная: 1, 1а, 1б, 2, 3, 4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
26 ноя.
|17:00
26 ноя.