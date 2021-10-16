Кто в Одессе 18 октября останется без света

18 октября в связи с проведением плановых и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение будет прекращено по таким адресам:

1-й Бассейный переулок, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 23, 21Б, 21В, 17а, с 08:30 по 17:00

2-й Бассейный переулок, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18, с 08:30 по 17:00

36-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, с 09:00 по 19:00

37-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 3/В, 3а, 3г, 4, 6а, 5, 6, 8, 10, с 09:00 по 19:00

4-й Деревообделочный переулок, 5, с 09:00 по 18:00

43-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 8а, 12а, 14а, с 09:00 по 19:00

44-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 18а, 43а, 35/1, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, с 09:00 по 19:00

Авдеева-Черноморского улица, 8/8, 16, 18, 20, 22, 35, 37, 39, 41, 39А, 43, 20А, 43а, 51А, 45а, 45б, 45в, 45, 47, 48, 51, 53, с 09:00 по 19:00

Академика Панкратовой улица, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 26а, 26б, 5а, 27А, 27б, 5Б, 5В, 29а, 5г, 30а, 17а, 31а, 3Б, 18/1, 3в, 34а, 3г, 10а, 21а, 10б, 39а, 39в, 22а, 61, 23А, 11а, 24а, 49А, 4А, 51а, 24В, 53а, 24г, 12А, 3А, 24Б, с 09:00 по 18:00

Александра Невского улица, 41, 41/2, 43, 54, с 08:30 по 19:00

Александра Невского улица, 41, 41/2, 43., 54, с 09:00 по 19:00

Балковская улица, 1, 3/1, 7, 7А, 9, 31, с 09:00 по 18:00

Бассейная улица, 4, с 08:30 по 17:00

Владимира Хавкина улица, 1, 51а, 1б, 1г, 1д, 1ж, 3, 3а, 3б, 5а, 5, 7, 9, 9а, 9б, 11, 11а, 13, 13а, 17, 17б, 19, 21, 23, 25а, 1а, 27а, 27б, 29, 29а, 31, 33, 35, 35а, 37, 37а, 39, 41, 41а, 41б, 43а, 43б, 45б, 47, 47/, 47а, 47г, 49, 51, 27, с 09:00 по 18:00

Геологическая улица, 9, 9А, 23а, с 09:00 по 18:00

Ефима Геллера улица, 2, 2/1, 3а, 4, 4а, 4а2, 4б, 5, 5а, 5б, 5в, 5Г, 5Д, 6, 6А, 6д, 7, 7а, 8, 8/4, 8а, 8А3, 8а4, 8Б, 9, 9а, 9Б, 10, 11, 11а, 11б, 11в, 13, 14, 15, 15А, 15б, 16, 17, 17а, 17б, 3, 17б2, 17В, 17Г, 18, 18а, 19, 19а, 19А/1, 19Б, 19В, 20, 20А, 21А, 21Б, 21в, 21В1, 21г, 21д, 22, 23, 23а, 23Б, 24, 24а, 25, 25а, 25в, 26, 26А, 26Б, 26в, 28, 28а, 30, 30а, 30б, 34, 41, 132, 17б1, с 09:00 по 19:00

Жаботинского улица, 56А, 56А-, 56А*, 56А., 56А, с 08:00 по 20:00

Комитетская улица, 1, 3а, с 09:00 по 19:00

Котляревского, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 3в, 8а, 8б, 1б, 1а, 9б, 9в, 23, 5а, 5а1, 12а, 12в, 12г, 12д, 5б, 13а, 5в, 14а, 5г, 15а, 3а, 6а, 6б, 3б, 21А, 9а, С 09:00 по 18:00

Круговая улица, 10Б, 13, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 381, 15а, 50А, 50Б, 15Б, 40А, 40Б, 53А, 48А, 54А, 48Б, 55А, 40В, 56А, 48д, 48В, с 09:00 по 18:00

Луцкая улица, 59, 59а, 61, 61а, 63, с 09:00 по 19:00

Мясоедовская ул., 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 5А, 14, 7Б, 7А, с 09:00 по 19:00

Ольгиевский спуск, 8А, с 09:00 по 18:00

Оранжерейный переулок, 18А, 43А, 18В, 18В1, 18д, 20, 20А, 20В, 22, 22а, 24, 24А, 24Б, 18Б, 25, 26, 26А, 27а, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 41, 43, 24В, с 09:00 по 18:00

переулок Людмилы Гинзбург, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 41, 23в, 23г, 10в, 25а, 15а, 27б, 10г, 43, 19д, 21а, 21б, 35к, 10а, 10б, 23б, 23а, с 09:00 по 18:00

Прохоровская улица, 2, 2/4, 4, 4/6, 4А, 4В, 4Г, с 09:00 по 19:00

Путевая улица, 22, 49б, 24а, 26, 28, 30, 31Г, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 24, 37Б, 37Е, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 47, 49, 37А, с 09:00 по 18:00

Ракетная улица, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, с 09:00 по 19:00

Серединский сквер, 1, 3, 3А, с 09:00 по 19:00

Скидановская улица, 3, 5, 7, 7-11, с 09:00 по 18:00

Средняя улица, 1, с 09:00 по 19:00

Степовая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 6а, 15, 10а, 10б, 1а, 27А, 17/1, 16а, 16б, 16., 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31, с 09:00 по 18:00

Хуторская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 49а, 49б, 30А, 37а, 26б, 17а, 32а, 54а, 25а, 33а, 42а, 57в, 57г, 57Д, 57е, 57з, 42б, 58в, 42г, 59а, 59б, 42д, 60А, 60б, 33б, 61а, 61б, 61В, 28а, 62а, 63а, 63б, 63г, 63д, 27б, 44а, 65а, 65б, 20а, 44б, 44в, 69А, 69б, 69в, 69г, 69е, 69ж, 15а, 17б, 73а, 16а, 75а, 75б, 75в, 75г, 75е, 75ж, 44г, 77а, 77б, 77в, 77г, 77д, 77ж, 15в, 79а, 45а, 81а, 81б, 81в, 81г, 81д, 81е, 81з, 81к, 81Л, 13в, 83а, 83б, 83в, 83г, 83д, 13б2, 85а, 85б, 86Г, 13б, 87а, 13а, 89а, 34А, 93б, 93г, 93д, 93е, 93ж, 93к, 12а, 95а, 95б, 95в, 95Д, 95ж, 95з, 46а, 97в, 11в, 99/Б1, 99а, 103г, 105в, 46б, 1а, 1б, 63, 47а, 3а, 47б, 47е, 5б, 5в, 47ж, 6/3, 47к, 26а, 8а, 8б, 8в, 48а, 9Б, 36а, 10а, 10б, 11а, 11б, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99, с 09:00 по 18:00

Цементный пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 6А, 5а, 9, 16а, 14б, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, с 09:00 по 18:00

Чубаевская улица, 11Д, 28б, 15Б1, 15И, 15К, 16, 18Б, 11, 13, 5, 7, 9, 9а, 9А/Б, 9б/2, 9в, 9г, 13а, 14, 15а, 15в, 15г, 15д, 15д2, 15Б, 16а, 16б, 17, 17/1, 17/2, 18, 18/5, 18а, 20, 20а, 22, 22А, 22б, 24, 24а, 26, 26/1, 26/2, 26А, 26б, 28, 28а, 15ж, с 09:00 по 19:00

Шефская улица, 8, 16, 33, 35, 37, 35Б, 39, 37А, 35А, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, с 09:00 по 18:00.

Одесса News сообщала об открытии по инициативе ДТЭК «Одесские электросети» арт-объекта «Лелеченьки» в одесском парке Победы, напоминающего о о бережном отношении к природе и важности защиты уникальных птиц. Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod