Одесса «покраснеет»: одесситов предупреждали о пренебрежительном отношении к СOVID

В условиях пренебрежительного отношения к вакцинации единственным путём избежать коллапса медицинской системы из-за распространения коронавируса является введение карантинных ограничений.

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Министерство здравоохранения.

«Сейчас мы имеем два эффективных пути противодействия распространению короновирусной болезни — вакцинация и карантинные ограничения. Но у нас почему-то продолжают пренебрегать возможностью сделать прививки, поэтому единственный выход для предупреждения коллапса медицинской системы — введение карантинных ограничений», — сказал Ляшко.

Внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила, что с 00 часов 00 минут 18 октября «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 будет введён на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей.

В «красной» зоне карантина с понедельника в Одессе и области вводятся ограничения подобно тем, которые действовали во время локдауна. Однако, в этот раз этих ограничений можно избежать, пройдя полный курс вакцинации.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

работа общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное;

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъёмки.

Ограничения не действуют, если у всех посетителей (пользователей) и сотрудников (организаторов) будет доступен зелёный COVID-сертификат — то есть они будут полностью вакцинированы против коронавирусной болезни.

На «красном» уровне детские сады и 1-4 классы школ будут работать в обычном режиме без требования полной вакцинации 100% сотрудников.

В то же время, сотрудники сферы образования входят в перечень сотрудников предприятий, работники которых подлежат обязательной вакцинации. Фактически, это означает, что работники указанных учреждений без прививки на «красном» уровне смогут работать до 7 ноября.

РАЗРЕШАЕТСЯ:

● Работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

Важным требованием остаётся выполнение условий адаптивного карантина: ношение масок, обработка рук, социальная дистанция, и соответствующее количество пассажиров в транспорте.

Что касается межобластного транспорта — его работа ограничивается. Так, уже с 21 октября кроме билета и паспорта для проезда в поезде, самолёте и автобусе нужен будет COVID-сертификат или ПЦР-тест, или тест на антиген.

Одесса News опубликовала перечень Центров массовой вакцинации от COVID-19 в Одессе, в которых в ближайшие выходные дни можно сделать прививку.

Фото и видео: пресс-служба ООГА

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