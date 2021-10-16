Где в Одессе на выходных днях можно сделать прививку

Центры массовой вакцинации от COVID-19 в Одессе в ближайшие выходные будут работать два дня – в субботу, 16 октября, и воскресенье, 17 октября, с 9:00 до 18:00.

Как сообщает официальный сайт города, вакцину можно получить по таким адресам:

пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky,

ул. Семёна Палия, 125-Б, ТЦ «DEPOt»,

ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center,

пр-т Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center,

ул. Житомирская, 2, ЦПМСП №10,

Фонтанская дорога, 30/32, ЦПМСП №3,

ул. Болгарская, 38, КДЦ ГКБ №1,

ул. Левитана, 62, КДЦ №20,

пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»,

Международный аэропорт «Одесса».

Центр массовой вакцинации в ТЦ «Мегадом» работать не будет.

Вакцинация проводится бесплатно, при себе нужно иметь паспорт, ИНН и мобильный телефон.

При ревакцинации следует взять загранпаспорт для заполнения международного свидетельства о вакцинации.

Для прививок в достаточном количестве имеются вакцины Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac (Германией не признаётся, — ред.), которые одобрены, по информации Одесского горсовета, Всемирной организацией здравоохранения как гарантированно качественные, эффективные и безопасные.

Для предотвращения распространения COVID-19 следует обязательно носить защитные маски в общественных местах – транспорте, супермаркетах и др.

Как сообщала Одесса News, Министерство здравоохранения будет просить Национальную техническую группу экспертов по вопросам иммунопрофилактики дать разрешение на использование третьей, т.н. бустерной дозы против COVID-19.

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